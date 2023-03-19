شكرا لقرائتكم خبر عن المسحل وحيدًا في انتخابات رئاسة الاتحاد السعودي ونائبة وحيدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت لجنة الانتخابات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن القوائم الأولية للمترشحين لمنصب الرئيس وعضوية مجلس الإدارة.

وأكد بيان لجنة الانتخابات، أن ياسر المسحل هو المرشح الوحيد لمنصب الرئيس، بينما تقدمت لمياء إبراهيم بهيان كمرشح واحدة أيضًا لمقعد نائب الرئيس.

ويتنافس على العضوية 9 مرشحين، هم: خالد بن عواض الثبيتي، الدكتور خالد مقرن، علي محمد الشعيلان، معيض محمد الشهري، نزيه آل نصر، تركي السلطان، عبد العزيز العفالق، نعيم البكر، عبد الله فيصل حماد.

وكانت اللجنة قد فتحت باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد كرة القدم السعودي، في الفترة من 5 إلى 11 مارس الجاري.

وشهدت فترة ياسر المسحل في رئاسة الاتحاد السعودي، تطور كبير على مستوى الأندية والمنتخبات، والتي كان آخرها مشاركة المنتخب السعودي بقوة في كأس العالم للأندية الأخيرة وفوزه على منتخب الأرجنتين الذي توج باللقب بالنهاية.

وقالت اللجنة إنه تم الإعلان عن القائمة الأولية للمرشحين، بعد أن تأكدت من استيفاء الجميع للشروط الخاصة بهم، والموافقة عليها.