

حائل 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واس

نفذت الشؤون الصحية بمنطقة حائل اليوم، ندوةً علمية بعنوان " الطرق الإكلينيكية والإجراءات التنظيمية في العلاج الفيزيائي" ، بمشاركة عدد من المتحدثين في مجال العلاج الطبيعي والفيزيائي.

وتطرقت الندوة إلى بعض الطرق الإكلينيكية العلاجية في العلاج الفيزيائي والإجراءات التنظيمية فيما يخص مراكز العلاج الطبيعي وطرق تحليل حركة الإنسان وكيفية معالجة ذلك بالتمارين ، بالإضافة إلى طرق تقويم العمود الفقري وتصحيح وضعه بعد الأمراض والإصابات وأمراض الروماتزمية والعلاج باستخدام الإبر الجافة والإجراءات التنظيمية في مراكز العلاج الفيزيائي الطبيعي .

// انتهـى /

16:11ت م

0117





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / صحة حائل تنفذ ندوة " الطرق الإكلينيكية والإجراءات التنظيمية في العلاج الفيزيائي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.