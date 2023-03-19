

جيزان 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واس

قدمت مراكز وأقسام التأهيل الطبي بصحة جازان 296065 جلسة علاجية للمرضى والمراجعين خلال العام الماضي 2022 ، منها 18965 جلسة افتراضة عن بعد.

وقد بلغ عدد المستفيدين من الجلسات العلاجية 71971 مستفيداً ، في عدد من التخصصات التأهيلية منها الطب الطبيعي، والتأهيل، والعلاج الطبيعي، والنطق والتخاطب، والأطراف الصناعية والجبائر ،والعلاج الوظيفي.

ويأتي ذلك امتداداً للخدمات التأهيلية الطبية التي تقدمها مراكز التأهيل الطبي وأقسام التأهيل الطبي في مستشفيات المنطقة للمرضى والمراجعين بهدف إعادة قدراتهم وأدائهم الوظيفي.

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16:10ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من 290 ألف جلسة علاجية تقدمها مراكز وأقسام التأهيل الطبي بصحة جازان خلال العام 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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