السعودية اليوم / وكيل إمارة المنطقة الشرقية يفتتح معرض "سكني" لتقديم عروض تملك المسكن لمنسوبي الإمارة



الدمام 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واس

افتتح وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال، اليوم، معرض "سكني" لعرض الخدمات المقدمة من سكني لمنسوبي إمارة المنطقة، بحضور وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتمكين المستفيدين والدعم السكني أيمن بن محمد صالح.

ويهدف المعرض الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام إلى إطلاع منسوبي الإمارة على عروض تملك المسكن الملائم ابتداءً من الاستحقاق الفوري والمستشار العقاري وتوفير الجهات التمويلية ومشاركة المطورين العقارين بعروض خاصة.

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16:09ت م

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