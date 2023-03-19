

بريدة 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واس

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة القصيم، استعداداته لاستقبال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1444هـ ، وذلك بتهيئة 1512 من الجوامع والمساجد بالمنطقة.

وبين الفرع أن ذلك يأتي ضمن الخطط المعدة بهذا الشأن، من حيث تهيئة الاستعدادات والإمكانيات كافة؛ لتوفير الوسائل والسبل كي يؤدي المصلون صلاتهم بكل خشوع وطمأنينة وفي أجواء إيمانية, مؤكداً أهمية الالتزام بالتعلميات الصادرة من الوزارة, مشيراً إلى أن مايتعلق بمصليات النساء في المساجد فقد تم توجيه جميع المراقبات بأخذ جولات للتأكد من جاهزيتها.

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16:08ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اكتمال جاهزية 1512 مسجداً وجامعاً بمنطقة القصيم لاستقبال شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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