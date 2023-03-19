

الرياض 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واس

استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، معالي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية السيد زوراب بولوليكاشفيلي.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض للتطور الكبير الذي يشهده القطاع السياحي في المملكة، وبحث مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

15:58ت م

0111





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / نائب وزير الخارجية يستقبل الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.