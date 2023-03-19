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محمد الفلاح - حسم الدولي السوري عمر السومة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في نادي العربي القطري، موقفه من العودة إلى إلى النادي الأهلي بعد انتهاء مدة إعارته في نهاية الموسم الحالي.

عمر السومة يحسم موقفه من العودة إلى الأهلي

وانتقل السومة إلى العربي القطري من الأهلي على سبيل الإعارة بعد هبوط الراقي لدوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وأصبح الأهلي قريب للغاية من العودة لصفوف المحترفين السعودي، بعد تواجده في المركز الثاني لجدول ترتيب دوري يلو.

وكشفت صحيفة "الراية" عن رفض إدارة الأهلي بشكل تام محاولات العربي القطري بتمديد عقد إعارته السومة.

ويرغب النادي القطري في المحافظة على جهود الدولي السوري نظرا لتألقه اللافت مع العربي في دوري نجوم قطر.

وأشارت الصحيفة القطرية، أن السومة يرغب في العودة إلى الأهلي في حال تأهل الراقي إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

الجدير بالذكر اتخذ الأهلي قرار عودة عمر السومة إلى الفريق في الموسم الجديد، بعد قرار فيفا بحرمان من القيد لمدة فترتي تسجيل.