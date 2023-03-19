شكرا لقرائتكم خبر عن دوري روشن.. الاتحاد يسيطر على تشكيل الأفضل في الجولة 21 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتهت منافسات الجولة الحادية والعشرين من دوري روشن السعودي، بعد مواجهات مثيرة، أبرزها تحقيق الاتحاد انتصارا كبيرا أمام الفتح بخمسة أهداف مقابل هدف، وفوز الهلال على الاتفاق بثلاثية نظيفة. وحقق النصر فوز مثير أمام أبها بهدفين لهدف، بينما تعادل الشباب أمام الرائد بهدفين لكل منهما. تعرف على تشكيل الأفضل في الجولة الحادية والعشرين في حراسة المرمى: كامبانيا "الباطن". وفي خط الدفاع: حسان تمبكتي "الشباب"، دوارتي "الوحدة"، علي السالم "العدالة". وفي الوسط: كاريلو "الهلال"، إيجور كورونادو "الاتحاد"، سوزا "الخليج"، عبد الله العمار "ضمك". وفي خط الهجوم: عبد الرحمن العبود "الاتحاد"، عبد الرزاق حمد الله "الاتحاد"، أوديون إيجالو "الهلال". الجدير ذكره يقع الاتحاد في صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 50 نقطة، بفارق نقطة عن النصر الذي يرتكز في الوصافة برصيد 49 نقطة.