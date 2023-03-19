شكرا لقرائتكم مدني جازان يواصل البحث عن مفقودي صبيا والريث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - لا يزال يواصل مدني جازان جهوده المضنية في أعمال البحث عن مفقودي محافظتي صبيا والريث.

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني، صورًا من أعمال البحث عن مفقودي محافظتي صبيا والريث.

أمطار وسيول

وشهدت منطقة جازان الأيام الماضية، هطول للأمطار الغزيرة وجريان للسيول خاصة محافظتي صبيا والريث.

و​في حادثة مؤلمة، شهدت قرية مُشلحة التابعة لمحافظة صبيا بمنطقة جازان، وفاة 4 أطفال من أسرة واحدة أمام أنظار والدهم، بعد أن جرفت السيول مركبتهم أثناء عودتهم الاثنين الماضي.

كما باشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة جازان الأيام الماضية، البحث عن مفقودين جرفتهم السيول بمحافظتي صبيا، والريث.