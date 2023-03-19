شكرا لقرائتكم ضبط 107 مخالفين لنظام البيئة خلال أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ضبط 107 مخالفين لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة، خلال أسبوع.

تفاصيل المخالفات

وذكرت الداخلية في مقطع فيديو، تفاصيل المخالفات، موضحة أن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت 7 مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي.

كما ضبطت 65 مخالفًا لرعيهم 1292 متنًا من الإبل و450 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي.

تخزين حطب

وتم القبض على 14 مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم وتخزينهم حطبًا وفحمًا محليين بمنطقتي الرياض والمدينة المنورة، فضلًا عن 21 مخالفًا يعملون على 24 آلية استخدمت في استغلال الرواسب دون ترخيص بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ولفتت الداخلية إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.