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ضبط 107 مخالفين لنظام البيئة خلال أسبوع

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ضبط 107 مخالفين لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة، خلال أسبوع.

تفاصيل المخالفات

وذكرت الداخلية في مقطع فيديو، تفاصيل المخالفات، موضحة أن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت 7 مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي.

كما ضبطت 65 مخالفًا لرعيهم 1292 متنًا من الإبل و450 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي.

تخزين حطب

وتم القبض على 14 مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم وتخزينهم حطبًا وفحمًا محليين بمنطقتي الرياض والمدينة المنورة، فضلًا عن 21 مخالفًا يعملون على 24 آلية استخدمت في استغلال الرواسب دون ترخيص بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ولفتت الداخلية إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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