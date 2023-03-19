شكرا لقرائتكم تعليم الباحة يعتمد مواعيد الدراسة في رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت إدارة التعليم في منطقة الباحة، اليوم الأحد، مواعيد اليوم الدراسي خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت الإدارة عبر حسابها بموقع “تويتر”، إن مدير عام تعليم الباحة اعتمد التوقيت الزمني لبدء اليوم الدراسي، خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بعد دراسة وتحليل نتائج استطلاع الرأي الذي طرحته الإدارة خلال الأسبوع الماضي وشارك فيه أكثر من 20 ألف مشارك ومشاركة من فئات متعددة تضمنت الطلبة والمعلمين والمعلمات ومديري ومديرات المدارس والمجتمع المحلي.

مواعيد الدراسة في رمضان

وجاءت مواعيد رمضان وفقًا لإدارة تعليم الباحة كالتالي: بداية الدوام لجميع المدارس (بنين وبنات) 9:30 صباحًا، أما نهاية الدوام فتكون بحسب الجداول الدراسية.

وعن بداية دوام جميع الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم فتكون الساعة 10:00 صباحًا، على أن يكون نهاية الدوام في تمام الثالثة عصرًا.

ولفتت الإدارة إلى أن إجازة عيد الفطر المبارك ستبدأ بنهاية دوام الخميس 22-9-1444هـ الموافق 21-4-2023، وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 5-10-1444هـ.