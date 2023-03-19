السعودية اليوم / سمو محافظ الأحساء يستقبل سفير البحرين لدى المملكة



الأحساء 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتبه بالمحافظة اليوم، سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة، الذي يزور محافظة الأحساء.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وتناول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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14:49ت م

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