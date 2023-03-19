السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان يستقبل قائد مجموعة الدفاع الجوي الرابعة



جيزان 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بمكتبه في الإمارة اليوم، قائد مجموعة الدفاع الجوي الرابعة اللواء ركن علي بن عبدالله القرني.

وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات العلاقة بعمل القوات الجوية في المنطقة .

ونوه سموه بما تقدمه القيادة الرشيدة من دعم واهتمام بكافة القطاعات العسكرية وتهيئة كل ما يرتقي بها ويسهم في تطويرها وفق أحدث الممارسات الدولية في الصناعة العسكرية.

وفي نهاية اللقاء تسلم سمو الأمير محمد بن ناصر درع المجموعة الرابعة للدفاع الجوي .

حضر الاستقبال أمين منطقة جازان المهندس يحيى غزواني، ومدير شركة الكهرباء بالمنطقة المهندس حسن عتودي.

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14:37ت م

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