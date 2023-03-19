السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية : صندوق الشهداء والمصابين يقدم خدمات متنوعة ومستدامة



الدمام 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واس

نوه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية بالدعم الذي يحظى به صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين من القيادة الحكيمة تقديراً لتضحيات الأبطال البواسل ودفاعهم عن الوطن ومقدساته.

وثمن سموه خلال استقباله اليوم، الأمين العام لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين طلال بن عثمان المعمر ومرافقيه, الجهود الكبيرة التي يقدمها الصندوق من أجل دعم أسر الشهداء والمصابين ، وتقديم خدماتٍ متنوعةٍ ومستدامةٍ لتحقيقِ حياة كريمة لأسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.

وقُدم خلال الاستقبال شرحاً عن أعمال وبرامج وأهداف الصندوق لدعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين والأسرى المفقودين ومن يعولهم والقيام بأعمال خيرية يعود أجرها وثوابها لهم بإذن الله.

وبارك سموه توقيع الصندوق عدداً من الاتفاقيات بين الصندوق وكليات المانع وجمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية ومجموعة أوقاف الضويان.

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14:37ت م

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