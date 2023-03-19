السعودية اليوم / سمو محافظ الأحساء يستقبل مدير شؤون الإسكان بالمنطقة الشرقية



الأحساء 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتبه اليوم، مدير عام شؤون الإسكان بالمنطقة الشرقية المهندس عبدالله بن حسين المويهي.

ونوه سموّه بما يحظى به قطاع الإسكان من اهتمام كبير من القيادة الرشيدة - أيدها الله - لرفع نسبة تملك المواطنين للمساكن، مؤكداً على جهود الإسكان من خلال حزمة البرامج التي تطلقها الجهات المعنية بالإسكان.

واستمع سموّه لشرح عن الإنجازات التي حققها شؤون الإسكان في المنطقة الشرقية خلال العام الماضي لخدمة المستفيدين من خدماتها.

من جهته نوه مدير عام شؤون الإسكان بالمنطقة المهندس عبدالله المويهي بمتابعة واهتمام سمو محافظ الأحساء لشؤون الإسكان بالمحافظة.

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14:33ت م

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