السعودية اليوم / سمو أمير الرياض يستقبل مدير جوازات المنطقة



الرياض 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم العميد الدكتور عبدالعزيز بن محمد الجديعي بمناسبة تعيينه مديراً للجوازات بمنطقة الرياض .

وتمنى سموه للعميد الجديعي التوفيق والنجاح فيما كلف به .

// انتهى //

14:27ت م

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