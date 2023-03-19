السعودية اليوم / سمو أمير الرياض يدشّن منصة "عزوة الرقمية" لتسهيل تقديم الخدمات القانونية للمستفيدات



الرياض 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واس

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، منصة "عزوة الرقمية" لتسهيل تقديم الخدمات القانونية للمستفيدات.

جاء ذلك خلال استقبال سموه رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للحماية الأسرية عبداللطيف بن عبدالله الراجحي وأعضاء مجلس الإدارة.

واستمع سموه إلى شرحٍ عن المنصة وأهدافها في خدمة الاستشارات القانونية والترافع المجاني للنساء اللواتي لا يستطعن تحمل أتعاب المحاماة, معرباً عن تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في أعمالهم.

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14:25ت م

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