شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة النصر والعدالة في دوري روشن والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -

تستضيف أرضية ملعب إستاد الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية مباراة النصر والعدالة وهي التي تجمع بينهما يوم الثلاثاء الموافق الرابع من شهر أبريل للعام الجاري 2023 لحساب مباريات الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري روشن للمحترفين.

مباراة النصر والعدالة

ومن المُنتظر أن تنطلق فعاليات تلك المواجهة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة فيما يمكن مشاهدتها إعتبارًا من الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والعدالة

تُنقل مباراة النصر والعدالة القادمة عبر قناة SSC1 HD ويعلق عليها المعلق المصري الكبير الكابتن بلال أحمد علام.

ترتيب دوري روشن قبل مباراة النصر والعدالة

وقبل إقامة تلك المواجهة فإن ترتيب دوري روشن يأتي وفق ما يلي:-