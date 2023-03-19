شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الهلال والخليج القادمة في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -

يتساءل عشاق الزعيم عن موعد مباراة الهلال والخليج القادمة وهي التي يخوضها أبناء رامون دياز ضمن مؤجلات الجولة الحادية والعشرين بسبب خوض رفقاء أودوين إيجالو لمنافسات كأس العالم التي أقيمت في المغرب خلال شهر فبراير المنصرم.

موعد مباراة الهلال القادمة ضد الخليج

وتقام مواجهة الهلال والخليج يوم الأول من شهر أبريل القادم عقب نهاية فترة التوقف الدولي وتستضيفها أرضية ملعب إستاد الأمير فيصل بن فهد.

توقيت متابعة مباراة الهلال القادمة ضد الخليج

وتنطلق فعاليات مباراة الهلال القادمة ضد الخليج عند حلول الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة التاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والخليج في دوري روشن

وعن القنوات المفتوحة التي تتولى عملية نقل مباراة الهلال والخليج فإنها ستكون متاحة عبر قناة SSC1 HD الناقل الحصري والوحيد لمباريات البطولة في الشرق الأوسط.