شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. مدرب الزمالك يرحل رسميًا عن الفريق بعد توديع دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رحيله رسميًا عن صفوف الفريق الأبيض وذلك بعد أن ودع الفريق منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب فريق شباب بلوزداد الجزائري.

وكان فريق الزمالك قد تلقى هزيمة كبيرة على حساب فريق شباب بلوزداد بهدفين دون رد في الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا وودع رسميًا منافسات البطولة.

مدرب الزمالك يرحل رسميًا عن الفريق

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن أعلن أسامة نبيه المدرب العام تقديم استقالته ورحيله بشكل رسمي عن صفوف نادي الزمالك بعد خروج الفريق المدوى من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ولم يكن رحيل أسامة نبيه هو الأول له وسبق وأن قدم استقالته في وقت سابق مع الجهاز الفني بقيادة فيريرا ولكن أصر مرتضى منصور رئيس الزمالك عودته من جديد.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة فريق البنك الأهلي في إطار منافسات كأس الرابطة المصرية يوم الأحد المقبل في الثامنة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة.