السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية بنجران تُنهي استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك



نجران 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واس

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران استعداداته لاستقبال شهر رمضان المبارك للعام الجاري 1444هـ، من خلال تهيئة 812 جامعاً ومسجداً بالمنطقة ومحافظاتها.

وشملت الاستعدادات تهيئت ١٦٧ جامعاً ومسجدًا في شرورة، و ١٧٦جامعاً ومسجداً في يدمه، و 54 جامعاً ومسجداً في ثار، و ٢٣ مسجداً وجامعاً في حبونا، و ١٦ مسجداً وجامعاً في بدر الجنوب، و ١٠ جوامع ومساجد في خباش.

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة نجران الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي، أن الفرع أجرى جولات ميدانية على جوامع ومساجد المنطقة من خلال فرق ميدانية للوقوف عليها وتحديد احتياجاتها، حيث تم تنظيف المساجد وصيانتها، وتزويد الجوامع والمساجد بنسخ المصحف الشريف، وكذلك الإشراف الفني على مواقع تفطير الصائمين التي تقيمها الجمعيات والمؤسسات الأهلية، إضافة إلى إطلاق مبادرة تطوعية لتنظيف مصليات النساء قبل شهر رمضان، وتكليف عددٍ من الأئمة والمؤذنين في عددٍ من المساجد الشاغرة، وأيضاً تكليف أئمة مساندين لصلاة التراويح للمساجد المحتاجة.

وشدد الدكتور العصيمي، على أئمة ومؤذني الجوامع والمساجد بالالتزام بأوقات الصلوات حسب تقويم أم القرى، وعدم التغيب خلال شهر رمضان المبارك، مع الالتزام بعدم استخدام الكاميرات الموجودة في المساجد لتصوير الإمام والمصلين أثناء أداء الصلوات، وعدم نقل الصلوات أو بثها في الوسائل الإعلامية بشتى أنواعها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية عبداللطيف آل الشيخ، مؤكداً أهمية تكثيف الجولات والزيارات الميدانية من قبل المراقبين والمراقبات.

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13:50ت م

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