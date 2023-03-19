السعودية اليوم / سمو أمير منطقة القصيم يدشّن مشروع الطريق الرابط بين محافظتي البدائع ورياض الخبراء بطول 16 كلم



بريدة 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واس

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم، الطريق الذي يربط محافظة البدائع بمحافظة رياض الخبراء .

واطلع سموه خلال التدشين على تفاصيل المشروع الذي تم إنشاؤه على نفقة أبناء إبراهيم المنيف - رحمه الله - ، بتكلفة تجاوزت ستة ملايين ريال ويبلغ طوله 16 كلم، حيث أنجز المشروع في ثمانية أشهر .

ووجه سموه بتسمية الطريق باسم محمد المنيف - رحمه الله - تقديراً لدوره الاجتماعي ولمبادرته وحرصه على اتمام هذا المشروع، مثمناً دور أبنائه الذين حرصوا على إنجاز المشروع، مؤكداً على أهمية من مثل هذه المبادرات التنموية التي تسهم في خدمة المواطنين من خلال المبادرات المجتمعية من قبل رجال الأعمال التي تسهم في تنفيذ المشروعات التنموية بالمنطقة .

وعبر عن فخره واعتزازه بمبادرات وجهاء المنطقة ورجال الأعمال على إسهاماتهم الوطنية والتنموية لكل ما يخدم المنطقة ومحافظاتها .

وقال : "أقدر جميع من أسهم في هذا المشروع من أصحاب الأملاك والمزارعين على تبرعهم بأملاكهم لتنفيذ هذا المشروع التنموي الذي يخدم المنطقه"، سائلاً الله لهم الخير والبركة.

رافق سموه خلال التدشين وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومحافظ البدائع خالد الربيعان، ومحافظ رياض الخبراء فهد السلطان، وعدد من المسؤولين بالمنطقة .

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13:48ت م

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