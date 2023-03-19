

فيفاء 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واس

دشّن محافظ فيفاء المهندس صالح بن علي القحطاني، بجامع نيد الضالع اليوم ، مبادرة تهيئة وتنظيف المساجد ، التي أطلقتها إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة، استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك .

وأوضح مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة يحيى بن حسن المالكي ، أن المبادرة تشمل المبادرة ٣٣٤ جامعاً ومسجداً بالمحافظة ويشارك فيها ٢٠٠ متطوع ومتطوعة وبالشراكة مع مكتب التعليم في المحافظة.

واستعرض المالكي خلال التدشين التقرير السنوي للعام ٢٠٢٢م لإدارة المساجد بفيفاء تضمن منجزات الإدارة وأعمالهم خلال العام الماضي ، كما تسلم محافظ فيفاء ثلاث تقارير عن المبادرات التطوعية التي تم تفعليها بالمحافظة وهي لنجعلها خضراء – مبادرة العناية بالمساجد الأثرية – مبادرة تنظيف الأفنية والجوامع ومداخلها في المحافظة .

وفي ختام التدشين أشاد محافظ فيفاء بالجهود التي تبذلها إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة لخدمة بيوت الله ، حاثاً الجميع على استمرار في تنفيذ مثل هذه المبادرات التي تهدف إلى العناية والاهتمام بالمساجد في المحافظة.

// انتهى//

13:41ت م

0073





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ فيفاء يُدشّن مبادرة تهيئة وتنظيف المساجد بالمحافظة استعداداً لشهر رمضان المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.