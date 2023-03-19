السعودية اليوم / المملكة تشارك في اجتماع إقليمي للتحضير لاتفاقيات "بازل وروتردام وستوكهولم"



الرياض 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واس

رأس المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وفد المملكة المشارك في الاجتماع التحضيري الإقليمي لدول آسيا والمحيط الهادئ BRSCOPs، وفقًا لاتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم المعنية بالمواد الكيميائية والنفايات، وذلك في تايلاند على مدى 3 أيام.

وشارك وفد المملكة في الاجتماع التحضيري بتمثيل من وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الخارجية، والمركز الوطني لإدارة النفايات، انطلاقًا من الدور الريادي للمملكة في تعزيز العمل البيئي دوليًّا.

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13:05ت م

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