السعودية اليوم / صحة حائل تُنفّذ 734 جولة رقابية على القطاع الصحي الخاص ‏خلال شهر فبراير 2023



حائل 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واس

نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بحائل ممثلةً في إدارة الالتزام (734) جولة رقابية خلال شهر فبراير من هذا العام 2023، شملت عدداً من المنشآت الصحية الخاصة، والصيدليات، والمختبرات، ومراكز العلاج الطبيعي، ومحال النظارات.

وجرى خلال هذه الجولات رصد 68 مخالفة منها 52 مخالفة أُحيلت ‏إلى رئيس لجنة النظر بمخالفات المؤسسات ‏الصحية الخاصة، و 12 ‏مخالفة أُحيلت إلى رئيس لجنة النظر بمخالفات ‏مزاولة المهن الصحية، و 4 مخالفات أُحيلت ‏إلى ‏النيابة العامة لاتخاذ القرار المناسب.‎

كما نفذت إدارة الالتزام 85 جولة للمستشفيات و 183 جولة على المجمعات الطبية الخاصة، و ‏‏4 جولات على المختبرات، و 441 جولة على الصيدليات، و 11 جولة على مراكز النظارات، و 4 جولات على مراكز العلاج الطبيعي .

وأكدت المديرية استمرار أعمالها ‏الرقابية والمتابعة الميدانية لجميع المنشآت الصحية للتأكد من التقيد بالإجراءات ‏الصحية والاحترازية، ورصد أي مخالفات تؤثر سلبًا على جودة خدماتها للمرضى ‏والمراجعين واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.

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13:00ت م

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