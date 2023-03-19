السعودية اليوم / سمو الأمير سعود بن جلوي يرأس اجتماع المجلس المحلي لتنمية وتطوير جدة



جدة 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واس

رأّس صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة رئيس المجلس المحلي لتنمية وتطوير جدة، بمقر المحافظة اليوم، اجتماع المجلس بحضور أعضاء المجلس .

واستعرض الاجتماع أعمال وأنشطة اللجان المنبثقة عن المجلس، واطلع على التقرير النصف السنوي للجنة شؤون الأسرة والتنمية الاجتماعية المتضمن أعمالها وأنشطتها خلال الفترة الماضية، ومبادرة لجنة جودة الحياة والاستثمار لتحسين المشهد الحضري .

وأكد سموه على أهمية التنسيق المستمر بين اللجان والجهات الحكومية وتحويل المبادرة إلى مشاريع تنموية تسهم في تنمية وتطوير مدينة جدة تحقيقاً لأهداف رؤية

// انتهى //

12:56ت م

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جدة 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واسرأّس صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة رئيس المجلس المحلي لتنمية وتطوير جدة، بمقر المحافظة اليوم، اجتماع المجلس بحضور أعضاء المجلس .واستعرض الاجتماع أعمال وأنشطة اللجان المنبثقة عن المجلس، واطلع على التقرير النصف السنوي للجنة شؤون الأسرة والتنمية الاجتماعية المتضمن أعمالها وأنشطتها خلال الفترة الماضية، ومبادرة لجنة جودة الحياة والاستثمار لتحسين المشهد الحضري .وأكد سموه على أهمية التنسيق المستمر بين اللجان والجهات الحكومية وتحويل المبادرة إلى مشاريع تنموية تسهم في تنمية وتطوير مدينة جدة تحقيقاً لأهداف رؤية السعودية 2030 .// انتهى //12:56ت م0055

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