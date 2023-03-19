اجتماعي/ الجمعية السعودية للإدارة الصحية تحصد جائزة جمعية حماية المستهلك



الرياض 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واس

حصدت الجمعية

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة الصحية الدكتور بندر بن دخيل الصاعدي أن مشاركة الجمعية بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك تأتي في إطار سعيها لنشر الوعي بحقوق المستهلك ورفع ثقته في التعامل مع المنشآت الصحية وتحسين تجربته.

الجدير بالذكر أن الجائزة تهدف الى تحفيز المنظمات الحكومية والخاصة والقطاع غير ربحي للمشاركة الفعالة في تحسين تجربة المستهلك، لتكون جزءًا من رؤية المملكة 2030م من خلال توفير بيئات تنافسية جاذبة للاستثمارات وتحسينها في المملكة.

// انتهى//

12:45ت م

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الرياض 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واسحصدت الجمعية السعودية للإدارة الصحية أمس جائزة التميز في تجربة المستهلك ضمن مسار تفعيل شهادة صديق المستهلك للقطاع الصحي والتي نظمتها جمعية حماية المستهلك والتي تأتي تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك.وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة الصحية الدكتور بندر بن دخيل الصاعدي أن مشاركة الجمعية بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك تأتي في إطار سعيها لنشر الوعي بحقوق المستهلك ورفع ثقته في التعامل مع المنشآت الصحية وتحسين تجربته.الجدير بالذكر أن الجائزة تهدف الى تحفيز المنظمات الحكومية والخاصة والقطاع غير ربحي للمشاركة الفعالة في تحسين تجربة المستهلك، لتكون جزءًا من رؤية المملكة 2030م من خلال توفير بيئات تنافسية جاذبة للاستثمارات وتحسينها في المملكة.// انتهى//12:45ت م0053

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