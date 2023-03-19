شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة اتحاد جدة القادمة في الدوري السعودي للمحترفين 2022-2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، عن موعد مباراة النمور القادمة في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023، والذي يشهد على العديد من المواجهات القوية بالفترة الأخيرة.

توقيت مباراة اتحاد جدة ضد ضمك

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، مع نظيره نادي ضمك، مساء يوم الثلاثاء الموافق الرابع من إبريل في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرون من مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة اتحاد جدة ضد ضمك، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وكان قد حقق اتحاد جدة، فوزًا كبيرًا على مضيفه الفتح بنتيجة (5-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي.

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري السعودي

ويحتل فريق اتحاد جدة، صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022-2023، برصيد 50 نقطة، بينما يتواجد فريق ضمك في المركز السابع، برصيد 28 نقطة.