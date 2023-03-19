شكرا لقرائتكم خبر عن نجم النصر يتحدث عن موقفه من الرحيل بالمريكاتو الصيفي القادم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، عن موقفه من الرحيل عن صفوف العالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

تاليسكا يرفض الحديث عن مستقبله مع النصر

وأجرى مراسل قناة SSC، لقاءً مع النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بعد فوز العالمي أمام ضيفه أبها بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من دوري روشن السعودي.

وقال تاليسكا: "في الشوط الثاني دخلنا بقوة أكبر وتركيز أعلى، وواجهنا خصم صعب في مباراة اليوم، والأهم هو الفوز والنتيجة كانت في صالحنا".

وبسؤاله عن إعطاء رونالدو الكرة له من أجل تسديد ركلة الجزاء، قال تاليسكا: "هناك احترام متبادل بيني وبين رونالدو ويدل على العلاقة الجيدة بين الجميع، والأمر في صالح النادي بكل تأكيد"

ووجه مراسل قناة SSC سؤالا لتاليسكا بشأن مستقبله مع النصر، حيث رفض النجم البرازيلي التعليق على السؤال قائلًا: "حديثي هنا من أجل مباراة اليوم فقط".

وكان قد سجل تاليسكا هدف فوز النصر في المباراة من علامة الجزاء، في الدقيقة 86، بعدما صوب الكرة بقوة على يسار حارس أبها.

موقف النصر من جدول ترتيب الدوري السعودي

وبهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، بينما تجمد رصيد أبها عند 23 نقطة في المركز الثاني عشر.