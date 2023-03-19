شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي للمحترفين 2022-2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن موعد إنطلاق فعاليات مباراة العالمي، القادمة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023، الذي يشهد على العديد من المواجهات القوية بالفترة الأخيرة.

توقيت مباراة النصر ضد العدالة بالدوري السعودي

ويلتقي فريق النصر مع نظيره نادي العدالة، مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق الرابع من شهر إبريل القادم، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة النصر ضد العدالة، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي.

وكان قد حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، فوزًا مثيرًا على نظيره أبها بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مرسول بارك، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي.

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري السعودي

ويحتل فريق النصر، وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023، برصيد 49 نقطة بينما بينما يتواجد فريق العدالة، في المركز الخامس عشر، وقبل الأخير، برصيد 17 نقطة.

وكانت آخر مواجهة جمعت بين النصر والعدالة، قد انتهت بفوز النصر بهدفين نظيفين عن طريق أيمن يحيى وسامي النجعي، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

