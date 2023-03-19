شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب دوري يلو قبل مباريات اليوم الأحد 19-3-2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -

يتشوق عشاق كرة القدم العربية للتعرف على جدول ترتيب دوري يلو قبل مباريات اليوم الأحد الموافق التاسع عشر من شهر مارس وهي التي تجمع بينهما لحساب مباريات الجولة السادسة والعشرين.

مباريات اليوم الأحد في بطولة دوري يلو

وتأتي قائمة مباريات اليوم الأحد في بطولة دوري يلو وفق ما يلي:-

الخليج ضد الجبلين

العروبة ضد الساحل

هجر ضد العين

الأخدود ضد الحزم

أحد ضد القيصومة

ترتيب دوري يلو

أما فيما يخص جدول ترتيب دوري يلو فإنه يأتي وفق ما يلي:-