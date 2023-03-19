شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي للمحترفين 2022-2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق كرة القدم السعودية، موعد المباراة القادمة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، والتي من المقرر اقامتها مطلع الشهر القادم "أبريل"، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع نظيره نادي الخليج، وذلك مساء يوم السبت المقبل الموافق الأول من أبريل القادم، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر المؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الخليج

وتنقل أحداث مباراة فريق الهلال مع نظيره نادي الخليج، عبر شاشة قنوات إس إس سي سبورت الرياضية السعودية، والتي تعد الناقل الحصري والوحيد لأحداث مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري السعودي

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 39 نقطة من 19 مباراة، بينما يتواجد فريق الخليج، في المركز الرابع عشر، برصيد 17 نقطة، حصل عليهم من 20 مباراة.

وكان نادي الهلال، قد تمكن من تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره الاتفاق بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي.

