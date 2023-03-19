شكرا لقرائتكم خبر عن موقف السومة من العودة إلى الأهلي السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتسائل البعض من عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقف النجم السوري عمر السومة، من العودة إلى الفريق السعودي مرة أخرى بعد إنتهاء فترة إعارته إلى الدوري القطري.

السومة يحسم موقفه من العودة إلى الأهلي

وحسم عمر السومة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار في صفوف العربي القطري، قرار عودته إلى السعودية بعد انتهاء مدة إعارته في نهاية الموسم الجاري.

وكشفت تقارير صحفية عبر صحيفة "الراية"، على أن عمر السومة قد استقر على العودة إلى النادي الأهلي، بعد تواجده في المركز الثاني لجدول ترتيب دوري يلو.

وأكدت التقارير على أن إدارة النادي الأهلي رفضت محاولات إدارة العربي القطري بتمديد عقد إعارته لمدة موسم آخر.

وتأتي رغبة العربي في استمرار السومة، نظرا لتألقه اللافت مع العربي في دوري نجوم قطر، وآخرها خلال مواجهة السيلية في الجولة 17 من المسابقة، والتي سجل خلالها هدفين، ليرفع رصيد لـ 11 هدف خلال منافسات الدوري.

الأهلي يستقر على عودة السومة لهذا السبب

وكان عمر السومة قد انتقل من الأهلي لصفوف العربي القطري على سبيل الإعارة بعد هبوط الراقي لدوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وجاء قرار النادي الأهلي، بعودة عمر السومة إلى الفريق في الموسم الجديد، بعد قرار فيفا الأخير وحرمان الراقي من قيد صفقات جديدة لفترتي تسجيل.