شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2022-2023 قبل مباريات الجولة الـ22 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل عشاق كرة القدم في الدول العربية عن جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2022-2023 قبل مباريات الجولة الـ22 وبالأخص في ظل الندية والسخونة التي تمتاز بها البطولة.

وينقل لكم موقع السعودية سبورت 365 خلال مقالنا اليوم جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2022-2023 قبل مباريات الجولة الـ22.

جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2022-2023 قبل مباريات الجولة الـ22

ويأتي جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2022-2023 قبل مباريات الجولة الـ22 وفق ما يلي:-

الاتحاد 50 نقطة. النصر 49 نقطة. الشباب 44 نقطة. الهلال 39 نقطة. التعاون 35 نقطة. الفتح 32 نقطة. ضمك 28 نقطة. الطائي 26 نقطة. الرائد 25 نقطة. الفيحاء 24 نقطة. الاتفاق 23 نقطة. ابها 23 نقطة. الوحدة 22 نقطة. العدالة 17 نقطة. الخليج 17 نقطة. الباطن 9 نقاط.

نتائج مباريات الجولة الـ21 من دوري روشن