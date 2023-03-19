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جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2022-2023 قبل مباريات الجولة الـ22

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محمد الفلاح - يتساءل عشاق كرة القدم في الدول العربية عن جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2022-2023 قبل مباريات الجولة الـ22 وبالأخص في ظل الندية والسخونة التي تمتاز بها البطولة.

وينقل لكم موقع سبورت 365 خلال مقالنا اليوم جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2022-2023 قبل مباريات الجولة الـ22.

جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2022-2023 قبل مباريات الجولة الـ22 

ويأتي جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2022-2023 قبل مباريات الجولة الـ22  وفق ما يلي:-

  1. الاتحاد 50 نقطة.
  2. النصر 49 نقطة. 
  3. الشباب 44 نقطة.
  4. الهلال 39 نقطة.
  5. التعاون 35 نقطة.
  6. الفتح 32 نقطة.
  7. ضمك 28 نقطة.
  8. الطائي 26 نقطة.
  9. الرائد 25 نقطة.
  10. الفيحاء 24 نقطة.
  11. الاتفاق 23 نقطة.
  12. ابها 23 نقطة.
  13. الوحدة 22 نقطة.
  14. العدالة 17 نقطة.
  15. الخليج 17 نقطة.
  16. الباطن 9 نقاط.

نتائج مباريات الجولة الـ21 من دوري روشن

  • الخليج 2-2 الطائي
  • الفيحاء 1-1 العدالة
  • ضمك 1-0 الباطن
  • الوحدة 1-1 التعاون 
  • الفتح 1-5 اتحاد جدة 
  • الهلال 3-0 الاتفاق 
  • النصر 2-1 ابها
  • الرائد 2-2 الشباب 
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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