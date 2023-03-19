شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2022-2023 قبل مباريات الجولة الـ22 والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - يتساءل عشاق كرة القدم في الدول العربية عن جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2022-2023 قبل مباريات الجولة الـ22 وبالأخص في ظل الندية والسخونة التي تمتاز بها البطولة.
وينقل لكم موقع السعودية سبورت 365 خلال مقالنا اليوم جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2022-2023 قبل مباريات الجولة الـ22.
جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2022-2023 قبل مباريات الجولة الـ22
ويأتي جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2022-2023 قبل مباريات الجولة الـ22 وفق ما يلي:-
- الاتحاد 50 نقطة.
- النصر 49 نقطة.
- الشباب 44 نقطة.
- الهلال 39 نقطة.
- التعاون 35 نقطة.
- الفتح 32 نقطة.
- ضمك 28 نقطة.
- الطائي 26 نقطة.
- الرائد 25 نقطة.
- الفيحاء 24 نقطة.
- الاتفاق 23 نقطة.
- ابها 23 نقطة.
- الوحدة 22 نقطة.
- العدالة 17 نقطة.
- الخليج 17 نقطة.
- الباطن 9 نقاط.
نتائج مباريات الجولة الـ21 من دوري روشن
- الخليج 2-2 الطائي
- الفيحاء 1-1 العدالة
- ضمك 1-0 الباطن
- الوحدة 1-1 التعاون
- الفتح 1-5 اتحاد جدة
- الهلال 3-0 الاتفاق
- النصر 2-1 ابها
- الرائد 2-2 الشباب