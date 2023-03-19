السعودية اليوم / 19 قتيلاً في حادث حافلة في بنجلادش



داكا 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واس

لقي 19 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب العشرات إثر حادثة سقوط حافلة في حفرة في شيبشار وسط بنجلادش .

وقال مسؤول الشرطة في شيبشار أنور حسين، إن عدد القتلى قد يرتفع نظرًا لأن حالة بعض المصابين حرجة، حيث تبعد شيبشار التي وقع فيها الحادث على بعد نحو 80 كيلومترًا من العاصمة داكا.

وأضاف حسين أن الحافلة التي كانت تقل أكثر من 40 راكبًا سقطت من على ارتفاع نحو تسعة أمتار في حفرة على جانب الطريق بعد أن اخترقت سور جسر بني حديثًا على طريق سريع يمر فوق نهر بادما.

وأشار إلى أن السائق الذي قُتل في الحادث فقد على ما يبدو السيطرة على الحافلة بعد أن انفجرت إحدى إطاراتها، وأضاف أن تحقيقًا يجري لمعرفة سبب الحادث .

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12:21ت م

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