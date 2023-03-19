

تبوك 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واس

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، بداية اليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1444هـ، وذلك في جميع مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي وفي مدارس التعليم المستمر"تعليم الكبار" بالمنطقة.

وحددت الإدارة بدء اليوم الدراسي من الساعة العاشرة صباحاً، مع تحديد الوقت الزمني للحصة الدراسية بـ 35 دقيقة، لمدارس التعليم العام الحكومي والأهلي.

فيما حدد تعليم المنطقة بداية الدراسة في مدارس التعليم المستمر"تعليم الكبار" (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية) من الساعة 9:45 مساءً وتنتهي حسب الجدول الدراسي لكل مرحلة وصف دراسي.

// انتهى //

12:20ت م

0048





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم منطقة تبوك يعتمد مواعيد الدراسة في شهر رمضان المبارك لهذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.