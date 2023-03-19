السعودية اليوم / مركز العقم بتخصصي بريدة يستقبل أكثر من 20 ألف حالة خلال السعودية اليوم 2022م



بريدة 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واس

استقبل مركز الأمير فيصل بن مشعل لعلاج العقم في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة خلال العام الماضي 2022م ، 20013 حالة .

وأفاد تجمع القصيم الصحي أن المركز أجرى في العام الماضي 486 عملية حقن مجهري، في حين كان عدد عمليات استخلاص الحيوانات المنوية 64 عملية، فيما نفّذ المركز 481 عملية إرجاع للأجنة، و242 عملية تلقيح صناعي، إضافة إلى إجراء 219 عملية تنظير داخل الرحم.

وبيّن أن مجموع التحويلات لمركز علاج العقم في المستشفى التخصصي ببريدة خلال العام الماضي بلغ 2399 تحويلاً، كان منها 33% من داخل منطقة القصيم، في حين بلغت النسبة من خارج المنطقة 67%، فيما كانت نسبة الحمل الإيجابية في الحالات المستفيدة من خدمات المركز 44 %.

يُذكر أن المركز أسهم خلال السنوات الماضية في تحقيق إنجازات طبية إيجابية ومبهجة للمرضى، بمشاركة الفريق الطبي المتخصص بالمركز الذي يحرص على تحقيق أفضل مستويات الجودة وتوفير بيئة صحية متميزة لخدمة المراجعين .

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12:11ت م

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