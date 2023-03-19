السعودية اليوم / جامعة بيشة تعلن عن تمديد فترة القبول بالدبلومات



أبها 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واس

أعلنت جامعة بيشة عن تمديد فترة القبول والتسجيل بالدبلومات ذات الرسوم (مسائي) بالكلية التطبيقية للفصل الدراسي الثالث من العام الجامعي 1444هـ حيث تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل 30 / 8 / 1444 هـ.

وأشارت الجامعة إلى أن الدبلومات المتاح القبول بها تشمل: دبلوم إدارة الموارد البشرية (دبلوم مشارك، وستكون الدراسة متاحة للبنين والبنات في بيشة والنماص وبلقرن للبنين والبنات لمدة سنة دراسية (3 فصول) .

وذكرت الجامعة أن دبلوم البرمجة والتطبيقات، ودبلوم الإدارة المالية المصرفية، ودبلوم التسويق والتجارة الإلكترونية، ستكون الدراسة بها في بيشة (بنين – بنات)، مبينة أن الشهادة الممنوحة للدارسين دبلوم متوسط، ومدت الدراسة تستمر لسنتين دراسية (6 فصول) لكل دبلوم .

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12:03ت م

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