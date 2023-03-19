السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 18 بالجامعة



جيزان 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بعد غدٍ الثلاثاء، احتفال جامعة جازان بتخريج 9569 خريجاً وخريجة يمثلون الدفعة الـ 18 من 21 كلية، وذلك بالمدرج المفتوح في المدينة الجامعية.

وأعرب معالي رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على دعمها غير المحدود للجامعة ومنسوبيها، ولسمو أمير المنطقة لرعايته المستمرة لخريجي الجامعة وحرصه على الالتقاء بهم وتعزيز انطلاقتهم نحو التميز في حياتهم العملية.

وأكد أن ما تلقاه الجامعة من اهتمام ومتابعة من سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه ومتابعة من معالي وزير التعليم دليل اهتمام بالجامعة ودورها الريادي في وتحقيق تطلعات ولاة الأمر لتنمية مستدامة وفق رؤية

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11:54ت م

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جيزان 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بعد غدٍ الثلاثاء، احتفال جامعة جازان بتخريج 9569 خريجاً وخريجة يمثلون الدفعة الـ 18 من 21 كلية، وذلك بالمدرج المفتوح في المدينة الجامعية.وأعرب معالي رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على دعمها غير المحدود للجامعة ومنسوبيها، ولسمو أمير المنطقة لرعايته المستمرة لخريجي الجامعة وحرصه على الالتقاء بهم وتعزيز انطلاقتهم نحو التميز في حياتهم العملية.وأكد أن ما تلقاه الجامعة من اهتمام ومتابعة من سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه ومتابعة من معالي وزير التعليم دليل اهتمام بالجامعة ودورها الريادي في وتحقيق تطلعات ولاة الأمر لتنمية مستدامة وفق رؤية السعودية 2030 في ظل امتلاكها للكوادر الوطنية المؤهلة، مشيراً إلى أن جامعة جازان عملت على تأهيل مخرجاتها بأدوات العلم والمعرفة، وحرصت على أن يكونوا قوة فاعلة ومؤثرة في المجتمع، وليسهموا في إكمال مسيرة البناء والتنمية السعودية الحديثة.// انتهى //11:54ت م0038

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