السعودية اليوم / أمانة الشرقية تشارك في اجتماعات مدن الطاقة وملتقى "سيرا ويك" في هيوستن



الدمام 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واس

شارك وفد من أمانة المنطقة الشرقية برئاسة معالي الأمين المهندس فهد بن محمد الجبير، في اجتماعات تجمع مدن الطاقة العالمية وملتقى "سيرا ويك" في مدينة هيوستن الأمريكية.

وتضمنت الاجتماعات، استماع أمناء ورؤساء بلديات المدن الأعضاء إلى تقرير الأمانة العامة بالتجمع، والأشادة بمستوى تطور التبادل في التجارب والخبرات بين المدن الأعضاء، والحرص على المشاركة في فعاليات التجمع واللجان المنبثقة منه، بالأضافة إلى اختيار مدينة بيرث الأسترالية لاستضافة الاجتماع السنوي للتجمع خلال شهر نوفمبر القادم.

وحضر وفد الأمانة عدداً من جلسات النقاش وورش العمل في ملتقى "سيرا ويك" التي ركزت على تجارب عدد من أمانات المدن في التصدي للتحديات التي تواجهها في تمديد وصيانة البنى التحتية، والتقليل من التلوث البيئي، ومعالجة عدد من القضايا المتعلقة بتحسين جودة الحياة في المدن، وتوفير الطاقة، والاستعانة بالتقنية في إدارة المدن وتقديم الخدمات لسكانها، بالإضافة إلى زيارة الأجنحة الخاصة بوزارة الاستثمار وشركة أرامكو

// انتهى //

11:52ت م

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الدمام 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واسشارك وفد من أمانة المنطقة الشرقية برئاسة معالي الأمين المهندس فهد بن محمد الجبير، في اجتماعات تجمع مدن الطاقة العالمية وملتقى "سيرا ويك" في مدينة هيوستن الأمريكية.وتضمنت الاجتماعات، استماع أمناء ورؤساء بلديات المدن الأعضاء إلى تقرير الأمانة العامة بالتجمع، والأشادة بمستوى تطور التبادل في التجارب والخبرات بين المدن الأعضاء، والحرص على المشاركة في فعاليات التجمع واللجان المنبثقة منه، بالأضافة إلى اختيار مدينة بيرث الأسترالية لاستضافة الاجتماع السنوي للتجمع خلال شهر نوفمبر القادم.وحضر وفد الأمانة عدداً من جلسات النقاش وورش العمل في ملتقى "سيرا ويك" التي ركزت على تجارب عدد من أمانات المدن في التصدي للتحديات التي تواجهها في تمديد وصيانة البنى التحتية، والتقليل من التلوث البيئي، ومعالجة عدد من القضايا المتعلقة بتحسين جودة الحياة في المدن، وتوفير الطاقة، والاستعانة بالتقنية في إدارة المدن وتقديم الخدمات لسكانها، بالإضافة إلى زيارة الأجنحة الخاصة بوزارة الاستثمار وشركة أرامكو السعودية الذيّن يرعيان ملتقى "سيرا ويك" .// انتهى //11:52ت م0036

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