السعودية اليوم / "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة ثقافية للمشاركين في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم



الرياض 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واس

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم، مسابقة علمية ثقافية للمشاركين والمشاركات بالمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ 24، وذلك ضمن البرامج الثقافية التي تقام على طيلة أيام المسابقة.

وتتضمن المسابقة أسئلة ثقافية متنوعة تهدف إلى تحفيز المشاركين وتشمل عدداً من الأسئلة العلمية إضافة لبعض الأسئلة في المعلومات الوطنية، حيث توزع الأمانة أسئلة المسابقة على المشاركين يومياً ثم تتم عملية القرعة وتكريم الفائزين بالجوائز.

من جهتهم رفع عدد من المتسابقين الشكر والتقدير لللقيادة الرشيدة - أيدها الله - على ما يقدمانه من دعم واهتمام بكتاب الله الكريم وأهله ولأبناء وبنات الوطن .

// انتهى //

11:38ت م

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