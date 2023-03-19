

الرياض 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واس

تعمل الهيئة العامة للطرق على دعم الأبحاث العلمية التي تسهم في تطوير قطاع الطرق في المملكة؛ وذلك ضمن الأدوار التنظيمية للهيئة، وتسهم الأبحاث العلمية في رفع مستوى الخدمات المقدمة لمستخدمي الطرق حسب أفضل الممارسات العالمية، إضافة لتبني تقنيات وأساليب حديثة في أعمال الطرق، كما تسهم الأبحاث العملية في الارتقاء بممكنات الوطن الاقتصادية وجذب الاستثمارات، وتعزيز الابتكار في كافة أعمال الطرق.

كما توفر الهيئة العامة للطرق العديد من الممكنات التي تساعد الباحثين على تنفيذ أبحاثهم العلمية في قطاع الطرق، وذلك من خلال إتاحة كافة التقنيات الحديثة التابعة للهيئة، بالإضافة لإتاحة المختبر المركزي للباحثين والذي يعد الأوحد من نوعه في الشرق الأوسط، بالإضافة لتمكين الباحثين من الوصول للشرائح المستهدفة، كما توفر الهيئة للباحثين توفير الأجهزة والأدوات الممكنة للقيام بالبحث العلمي.

يذكر أن الهيئة العامة للطرق تُعتبر من الأجهزة الحكومية الحديثة التي تم اعتمادها في أغسطس الماضي؛ وتعمل على تنظيم كافة شبكة الطرق في المملكة، من خلال وضع السياسات والتشريعات والأنظمة والقواعد اللازمة للارتقاء بمستخدمي الطرق.

// انتهى //

11:19ت م

0028





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الهيئة العامة للطرق تدعم الأبحاث العلمية للارتقاء بقطاع الطرق بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.