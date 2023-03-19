شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الاتفاق يعترف: اتحمل مسؤولية الخسارة أمام الهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق المدير الفني الإسباني أنطونيو كازورلا مدرب فريق الاتفاق على خسارة فريقه أمام الهلال أمس ضمن منافسات الجولة 21 من دوري روشن السعودي.

وتمكن الهلال من تحقيق فوزًا كبيرًا على الاتفاق بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض.

تصريحات مدرب الاتفاق بعد الخسارة من الهلال في الدوري السعودي

وقال كازورلا مدرب الاتفاق عقب المباراة بالمؤتمر الصحفي:"واجهنا خصما قويا، وحاولنا لكن لم نوفق، وأنا من يتحمل هذه النتيجة بكل تأكيد".

ورفض المدرب إرجاع الخسارة إلى الغيابات، مؤكدا أن "فترة التوقف خلال أيام الفيفا ستكون فرصة ذهبية، لتصحيح الأخطاء والتقدم في سلم الترتيب والابتعاد عن مراكز المؤخرة".

الجدير بالذكر أن خسارة الأمس للاتفاق أمام الهلال هي الأولى لكازورلا مع الفريق وذلك بعد الفوز على الرائد بهدفين مقابل هدف والتعادل مع الوحدة بهدف لكل فريق.

وكان قد تولى كازورلا المهمة خلفًا للمدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون والذي رحل عن صفوف الفريق بسبب سوء النتائج.



يذكر أن الاتفاق يتل الآن المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة بواقع 6 انتصارات و5 تعادلات و10 هزائم.

