السعودية اليوم / "مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض" : القيض على (4) أشخاص بحوزتهم (189,903) أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر



الرياض 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واس

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (4) مواطنين بمنطقة الرياض، بحوزتهم (189,903) أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر و(141) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي ومادة الحشيش المخدر و(3) أسلحة نارية وطلقات حية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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10:13ت م

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