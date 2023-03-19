السعودية اليوم / "الأرصاد" : أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على منطقة نجران



نجران 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع أتربة مثارة على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول، مع شبه انعدام في الرؤية على الخرخير و مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، يدمة .

وبيّن المركز أن الحالة مستمرة- بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الأولى من صباح الغد.

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09:50ت م

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