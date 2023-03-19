السعودية اليوم / "الأرصاد": أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان



جيزان 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية ، على محافظات الحرث ، والداير ، والريث ، والعارضة ، والعيدابي ، وفيفا ، وهروب ، ومركز الفطيحة ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز ان الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

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07:16ت م

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