سياسي / كوسوفو وصربيا تتوصلان إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما



سكوبيه 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واس

قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن بلجراد وبريشتينا توصلتا إلى اتفاق خلال محادثات في مقدونيا الشمالية بشأن برنامج تنفيذ خطة المصالحة الأوروبية الأمريكية في كوسوفو وصربيا.

ويأتي الإعلان عن الاتفاق بعد محادثات أجراها الرئيس الصربي أليكسندر فوتشيتش ورئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي أمس السبت في مقدونيا الشمالية بمشاركة بوريل والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للحوار بين بلغراد وبريشتينا ميروسلاف لايتشاك.

وأوضح بوريل بعد المحادثات أنه بعد 12 ساعة من المفاوضات، اتفقت كوسوفو وصربيا على السبل العملية لتنفيذ خطة المصالحة التي يدعمها الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن أن الجانبين أكدا التزامهما الكامل باحترام جميع بنود الاتفاقية.

واستضافت مقدونيا الشمالية قادة كوسوفو وصربيا لإجراء محادثات جديدة بشأن تطبيع العلاقات بينهما برعاية الاتحاد الأوروبي الذي قدم مقترحا من 11 مادة من بينها أن تعترف بلجراد بكوسوفو بموجب القانون الدولي، ولكن سوف تأخذ في الاعتبار وضع الدولة لإقليمها السابق، وينص أيضا على أنه يجب أن تعترف صربيا بالأخص بجوازات سفر ولوحات ترخيص السيارات والوثائق الجمركية الكوسوفوية.

وفي المقابل سوف تكون كوسوفو ملزمة بالتأمين المؤسسي لحقوق العرقية الصربية في البلد.

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