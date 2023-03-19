شكرا لقرائتكم خبر خيمة سينمائية لثقيف الأهالي بالحفاظ على البيئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بخيمة سينمائية وركن لإعادة التدوير وغرس الأشجار لتحسين جودة الحياة، اختتم المعرض المصاحب لأسبوع البيئة تحت شعار «بيئتك تعرفك» بحضور تجاوز 8 آلاف زائر، واستمر لـ4 أيام في مجمع تبوك بارك، ونظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة المهندس هزاع الرويلي «إن فعاليات أسبوع البيئة تهدف إلى توعية المجتمع بأهمية حماية البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة عليها، مؤكد وجود خطط لتحقيق أعلى المستويات في المحافظة على البيئة والغطاء النباتي، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية غير المتجددة، إضافة إلى تعظيم الاستفادة من المصادر المجددة، مشيرا إلى أن المعرض بالمنطقة تخلله عدد من الفعاليات منها خيمة سينمائية وركن لإعادة التدوير ومشاركة أكثر من 14 جهة حكومية وأهليه غير ربحية لها علاقة مباشرة بشكل أو بآخر بالبيئة وبجميع مكوناتها.

فيما أوضحت الأمانة أنها خصصت بالمعرض ركنا توعويا لأفراد المجتمع للمحافظة على البيئة، إيمانا منها بأهمية دورها البارز في الحفاظ على البيئة، كما قامت الأمانة وكمساهمة منها في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التشجير وفوائده الكثيرة العائدة على البيئة، بتوزيع أكثر من 300 شتلة لعدد من أنواع شجر الظل، وذلك خلال مشاركتها في المعرض إضافة إلى مبادرة غرس عدد من الأشجار في ممشى متنزه الأمير فهد بن سلطان، وبمشاركة مجتمعية من المتطوعين.

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