خيمة سينمائية لثقيف الأهالي بالحفاظ على البيئة

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وقال مدير عام فرع وزارة البيئة المهندس هزاع الرويلي «إن فعاليات أسبوع البيئة تهدف إلى توعية المجتمع بأهمية حماية البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة عليها، مؤكد وجود خطط لتحقيق أعلى المستويات في المحافظة على البيئة والغطاء النباتي، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية غير المتجددة، إضافة إلى تعظيم الاستفادة من المصادر المجددة، مشيرا إلى أن المعرض بالمنطقة تخلله عدد من الفعاليات منها خيمة سينمائية وركن لإعادة التدوير ومشاركة أكثر من 14 جهة حكومية وأهليه غير ربحية لها علاقة مباشرة بشكل أو بآخر بالبيئة وبجميع مكوناتها.
فيما أوضحت الأمانة أنها خصصت بالمعرض ركنا توعويا لأفراد المجتمع للمحافظة على البيئة، إيمانا منها بأهمية دورها البارز في الحفاظ على البيئة، كما قامت الأمانة وكمساهمة منها في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التشجير وفوائده الكثيرة العائدة على البيئة، بتوزيع أكثر من 300 شتلة لعدد من أنواع شجر الظل، وذلك خلال مشاركتها في المعرض إضافة إلى مبادرة غرس عدد من الأشجار في ممشى متنزه الأمير فهد بن سلطان، وبمشاركة مجتمعية من المتطوعين.
تحسين المشهد الحضري
- زراعة 152 ألف شجرة.
- إنشاء 142 حديقة.
- 13 أخرى تحت التنفيذ.
- التخطيط لإنشاء 436 حديقة.
- رفع 337 ألف طن من النفايات الصلبة.
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