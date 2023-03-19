هاكاثون المسؤولية الاجتماعية يستقطب العقول الإبداعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتطوير العمل وتقديم الحلول الإبداعية باستقطاب العقول، تنظم جمعية المسؤولية المجتمعية اليوم «هاكاثون المسؤولية المجتمعية» بالتزامن مع مناسبة اليوم السعودي للمسؤولية المجتمعية، وذلك في واحة الملك سلمان للعلوم.

ويعد هاكاثون المسؤولية المجتمعية والذي يستمر لخمسة أيام أحد أهم الأحداث الالكترونية التقنية التي تجمع المبتكرين والتقنيين، ونخبة من المطورين تحت سقف واحد، بهدف تعزيز ثقافة الابتكار والتقنية في مجال المسؤولية المجتمعية بطريقة إبداعية تواكب رؤية المملكة 2030.

وبين رئيس مجلس إدارة الجمعية سعود السبيعي، أن الهاكاثون يهدف إلى صناعة خدمات مميزة لتطوير قطاع المسؤولية الاجتماعية، واستقطاب العقول الرائدة في مجال البرمجة لتطوير القطاع، بما في ذلك ابتكار حلول تقنية جديدة في تطبيقات الهواتف الذكية، وتبادل الخبرات بين المطورين لتقديم أفضل المخرجات، مشيرا إلى وجود ثلاثة مجالات لعمل تطبيقات الهواتف الذكية، هي: المجال الاجتماعي «جودة الحياة»، والمجال البيئي «إعادة التدوير»، والمجال الاقتصادي «اقتصاد التعليم»، جميعها مسارات تحد لهاكاثون المسؤولية الاجتماعية، التي تعمل على تقديم مبادرات مجتمعية ابتكارية وحلول تقنية في هذه المجالات الثلاث.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للجمعية عبدالله المهنا أن هناك 6 مخرجات مهمة تتمحور حول إخراج 8 مشاريع نوعية في المسؤولية المجتمعية تستخدم فيها تطبيقات الجوال، وكذلك تعزيز الابتكار والاستثمار في مجال المسؤولية المجتمعية، وفتح الباب للمبرمجين لتطوير قطاع المسؤولية المجتمعية، ومواكبة رؤية المملكة 2030 بتعزيز الدور الاجتماعي والتقني، وربط مخرجات المشاريع بمواضيع مهمة مثل جودة الحياة وإعادة التدويـر والاقتصـاد التعليمـي.

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