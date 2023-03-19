البنك الدولي يشيد بخطط تقويم واعتماد المدارس السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشاد البنك الدولي بخطط اعتماد وتقويم المدارس السعودية، مؤكدا أن عددا من خطط هيئة تقويم التعليم والتدريب المقترحة لتقويم واعتماد المدارس في المملكة العربية السعودية متسقة مع الممارسات الدولية الأخرى، وهي متجذرة في البحوث التعليمية «تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD» عام 2009م، وماكسويل «Maxwell» عام 2019م.

وأكد البنك في تقريره الذي أعده فريقه مع المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي «تميز»، التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب خلال الفترة 2021م - يونيو 2022م، أن التقرير يقدم استعراضا شاملا لخطط المملكة والتطورات المتعلقة بتقويم واعتماد المدارس، حيث إنه أثناء إعداد التقرير روجعت الخطط والوثائق المختلفة المتعلقة بنهج المملكة في تقويم واعتماد المدارس، بما في ذلك الأطر التنظيمية العامة، والأدلة الإجرائية والمعايير والأدوات، إضافة إلى ذلك التقى فريق البنك الدولي بمجموعات تركيز من أصحاب المصلحة، بمن فيهم أخصائيو التقويم والاعتماد المدرسي، ومديرو المدارس، وأولياء الأمور.

رفع جودة التعليم

أشار التقرير الذي نشر نسخة مختصرة عنه على موقع البنك الدولي في الإنترنت، إلى أن هيئة تقويم التعليم والتدريب تعد الجهة المسؤولة عن تقويم واعتماد المدارس ومؤسسات التدريب في كل من القطاعات الحكومية والأهلية والعالمية في المملكة، ويتناسب تفويض الهيئة بشكل جيد مع رؤية السعودية 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية، اللذين يهدفان إلى رفع جودة النظام التعليمي ونتائج التعلم، فضلا عن كفاءته وفعاليته في دعم بناء الإنسان والاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.

وأضاف التقرير «هيئة تقويم التعليم والتدريب وضعت برنامجا وطنيا شاملا لتقويم المدارس الحكومية واعتماد المدارس الأهلية في المملكة بطريقة منهجية ومتسقة، إضافة إلى تحديد الأهداف التطويرية من أجل إجراء تحسينات جوهرية في جودة التعليم وتحسين فاعلية المدارس بشكل مستمر».

احتياجات التنمية

ذكر التقرير أنه يمكن أن يحقق التقويم والاعتماد المدرسي قيمة كبيرة لنظام التعليم في الدولة، وذلك عندما يمكن ضمان نهج استراتيجي، حيث أثبتت الممارسات التطبيقية أن تقويم المدارس أداة فعالة لبناء أنظمة مدرسية عالية الجودة وخدمات تعليمية تلبي احتياجات التنمية وسوق العمل، ومن شأن التغذية الراجعة المستنبطة من التقويم المدرسي أن تؤدي إلى التحسن المستمر في الجودة المدرسية، وأن تعزز من المخرجات المدرسية، ويمكن لنهج تقويم المدارس - إذا خطط له بعناية - أن يساعد أيضا في بناء القدرات على مستوى النظام التعليمي والإسهام في تنمية رأس المال البشري والنمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية.

برنامج التقويم والاعتماد المدرسي الذي طورته هيئة تقويم التعليم والتدريب حول الطالب







يتكون من مرحلتين أساسيتين.



تتمثل هاتان المرحلتان في التقويم الذاتي والتقويم الخارجي.



التقويم الذاتي





مجموعة من العمليات تقوم بها المدارس لتقييم أدائها.



التقويم الخارجي